Şirket verilerinin güvenliğini sağlayamayan sorumluya 4 yıla kadar hapis

Zorlu Grand Hotel’de düzenlenen Secure Day etkinliğinde alanında uzman isimler, siber güvenliğin şirketler için önemine değinerek uyarılarda bulundu. Teknolojideki en yeni trendler ile şirketlerdeki bilgi güvenliğine yönelik tehditlerin ele alındığı etkinliğe Trabzon’daki pek çok kurumun temsilcisi ve IT yöneticileri katıldı.

Tribünden atılan yabancı maddeyle yaralanan ve başına dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in sağlık raporunun internette yayılması nedeniyle ilgili hastaneye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında idari para cezası verildiğine dair çıkan haberlere de değinilen etkinlikte, İlhan & Duman Avukatlık Ortaklığı’ndan Av. Hatice Name Parlak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) amacının, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olduğunu söyledi.

Kanunun yasalaşması ile birlikte, şirketler için veri güvenliği kavramının daha da önemli hale geldiğini ifade eden Parlak, “Şirketlerin teknik ve hukuki alt yapılarını geliştirmeleri gerekiyor.” dedi.

KVKK’da düzenlenen yükümlülüklere uyulmaması halinde, şirketlerin 1 milyon TL’ye kadar idari para cezaları ile karşı karşıya kalabileceğini belirten Parlak, kişisel verilere ilişkin suçlarla ilgili 1 yıldan 4 yıla kadar uzanan hapis cezalarının da öngörüldüğünü vurguladı.

(Techinside)