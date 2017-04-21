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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 36'ya yükseldi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Uludere ilçesi Nezirkına ve Kopki Tepe Üs Bölgeleri arasında bugün 2 askeri şehit eden bölücü terör örgütü grubuna karşı devam ettirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 6 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 gündür sürdürülen operasyonlar çerçevesinde toplam 36 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

 

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