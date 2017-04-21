Son Dakika... Şırnak'ta çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

TKDK'dan 26 projeye 29 milyon destek kredisi

Isparta ilinde 26 proje toplam 29 milyon destek hakkı kazandı. Konu ile ilgili açıklama yapan il Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Gülcü, Isparta'da toplam yatırım tutarı 29 Milyon TL olan 26 projenin destek hakkı kazandığını ve finansal anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra hak sahiplerini sözleşme imzalamaya davet edeceklerini söyledi.