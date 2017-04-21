Son Dakika... Şırnak'ta çatışma: 2 askerimiz şehit oldu
Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
- AA
Andaç Jandarma Tabur Komutanlığı Kopki Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce saldırıda bulunuldu.
Saldırıda 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler, helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgede operasyon sürüyor.
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