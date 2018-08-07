Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ta İHA tarafından tespit edilen 5 terörist, düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.
- İHA
Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde düzenlenen operasyonda PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gabar Dağı mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yürütülen çalışmalarda 5 terörist tespit edildi.
Söz konusu bölgede düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürdürülüyor.
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