Şırnak'ta PKK'nın mühimmatları ele geçirildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ile uludure ilçesinde, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Beytüşşebap ve Uludere İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlerce araziye gizlenen 4 el yapımı patlayıcı, 4 roket ile 2 anti tank mühimmatı, 3 zırh delici mermi, 250 biksi mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
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