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Şırnak'ta PKK'nın mühimmatları ele geçirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ile uludure ilçesinde, PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

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PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Beytüşşebap ve Uludere İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince yapılan arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlerce araziye gizlenen 4 el yapımı patlayıcı, 4 roket ile 2 anti tank mühimmatı, 3 zırh delici mermi, 250 biksi mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütüne yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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