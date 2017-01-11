Şırnak'ta terör operasyonunda 28 gözaltı

Ünlü psikolog 'gürültü' kavgasında öldürüldü

Ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler, dün gece evinin yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü. Engeler'in, alkollü olarak daha önce gürültü çıkardığı için tartıştığı esnafın dükkanına gittiği ve yaşanan tartışmada bıçaklandığı iddia edildi.