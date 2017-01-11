Şırnak'ta terör operasyonunda 28 gözaltı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre'deki çeşitli adreslere terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 2 av tüfeği, 39 av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Çalışmada bir cinayet şüphelisi de yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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