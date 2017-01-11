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Şırnak'ta terör operasyonunda 28 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cizre'deki çeşitli adreslere terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 2 av tüfeği, 39 av tüfeği fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Çalışmada bir cinayet şüphelisi de yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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