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Sırplar Terminatör’ü ateşledi

Sırbistan Savunma Bakanlığı, yeni PASARS-16 kısa menzilli hava savunma sisteminin atış testlerine ait görüntüleri yayınladı.

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Sırbistan Hava ve Hava Savunma Kuvvetlerine bağlı 98. Hava Tugayı’nın Pasuljanske Livade test sahasında gerçekleştirdiği tatbikatta yeni PASARS-16 Terminatör kısa menzilli hava savunma sistemi ilk atış denemelerini başarıyla gerçekleştirdi.
 
 
FAP 2026 6×6 askeri kamyon şasisi üzerine tasarlanan PASARS-16 zırhlı kabine entegre dört bin metre menzile sahip Bofors 40 mm top ile donatıldı. Ayrıca sisteme 12 km menzile ulaşabilen RLN-1C füzesi de entegre edilebiliyor. Testlerin 2018 yılında tamamlanmasıyla Sırbistan Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
(Defence And Technology)

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