Sırplar Terminatör’ü ateşledi

Sırbistan Hava ve Hava Savunma Kuvvetlerine bağlı 98. Hava Tugayı’nın Pasuljanske Livade test sahasında gerçekleştirdiği tatbikatta yeni PASARS-16 Terminatör kısa menzilli hava savunma sistemi ilk atış denemelerini başarıyla gerçekleştirdi.

FAP 2026 6×6 askeri kamyon şasisi üzerine tasarlanan PASARS-16 zırhlı kabine entegre dört bin metre menzile sahip Bofors 40 mm top ile donatıldı. Ayrıca sisteme 12 km menzile ulaşabilen RLN-1C füzesi de entegre edilebiliyor. Testlerin 2018 yılında tamamlanmasıyla Sırbistan Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.

(Defence And Technology)