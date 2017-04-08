Sırrı çözüldü
İnternette paylaşıldıktan sonra lacivert-siyah mı yoksa altın-beyaz renginde olduğu aylarca tartışılan elbisenin sırrı çözüldü.
ABD’deki New York Üniversitesi’nden Dr. Pascal Wallisch, bu ilginç fenomeni araştırmak üzere 13 bin kişi üzerinde araştırma yaptı. Deneklere elbiseyi hangi renkte gördüğünü soran Wallisch’in ikinci sorusu ise hangi saat aralıklarında uyuduğu oldu. Cevapları değerlendiren araştırmacı, güneş ışınına daha fazla maruz kalan kişilerin elbiseyi altın-beyaz renginde, gece uyunık kalanların ise elbiseyi genellikle lacivert-siyah gördüğünü tespit etti. Dr Wallisch, vücut saatinin beyin kimyasını etkilediğini belirterek bu tür göz yanılmalarının sıkça rastlandığını açıkladı.
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