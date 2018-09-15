Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şişli'de hasta taşıyan ambulansın kaza yapması sonucu 6 kişi yaralandı

Şişli'de hasta taşıyan bir ambulansın ağaca çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BH 5570 plakalı ambulans, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, ambulanstaki şoför, hemşire, hasta ve refakatçisi ile iki yaya olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Taksim Meydanı´nda kızların omuz atma kavgası kamerada

Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada yakalandı

Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada yakalandı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Piyasa değeri en çok yükselen 9 futbolcu

Piyasa değeri en çok yükselen 9 futbolcu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA