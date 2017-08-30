Şişli'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza Şişli ,Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim İstikametine seyir halinde olan Mehmet Kır yönetimindeki 34 FZ 8498 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak seyir halindeki Hakan Erdem yönetimindeki 34 UG 8663 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yol kenarındaki araçlara çarparak yan yatarken, çöp kamyonu ise orta refüjdeki korkulukları aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Kaza nedeniyle çöp kamyonunda bulunan Mehmet Kır araç içerisinde sıkışırken, yan koltukta bulunan Nihat Uçkun ise yaralandı. Midibüsün sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Kır'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

KAZAYI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Kurtarma çalışmaları sürerken, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar ise kazayı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ise yaya üst geçidinde toplanarak uzun süre kaza yapan araçları izlediği görüldü. Araç içerisinde sıkışan sürücü Kır, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Kır ve Nihat Uçkun ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ÇÖP KAMYONU SÜRATLİYDİ"

Kazaya karışan Midibüsün sürücüsü Hakan Erdem, "Normal yolumdan geliyordum. Sol tarafımdan bana vurdu. Arabam sağa sola savrulmaya başladı, devrildim. Çöp kamyonu süratliydi. Ben normal 80'le gidiyordum" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.