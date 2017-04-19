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Şişli'de trafik kazası : 3 yaralı

Piyalepaşa Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

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Şişli, Piyalepaşa Bulvarı, Çağlayan istikametinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 07.45 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı’ndan Çağlayan istikametine seyir halinde olan 34 HL 4639 plakalı otomobil sürücüsü Fuat Ülgen henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek Kasımpaşa yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde yaralanan sürücü Fuat Ülgen, Bülent Baca ve Hakan Koç isimli vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtardı. Otomobil içerisinden çıkarılan yaralı vatandaşlar yapılan ilk müdahalelerin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan sürücü Fuat Ülgen’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
 
Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
 

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