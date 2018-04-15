Sivas’ta 200 Kangal köpeği yarıştı

İlçede gerçekleştirilen ırk belirleme yarışmasına yerli ve yabancı köpek yetiştiricileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmada, Uluslararası Bilimsel Sınıflandırmada "Anadolu çoban köpeği" olarak bilinen Kangal köpeği ırkının standartlarının tespiti ve "Uluslararası Köpek Kulüpleri Federasyonu"na tescili hedefleniyor.

Altınyayla Kaymakamı Musa Aydemir, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışmanın önümüzdeki yıllarda da sürmesi temennisinde bulunan Aydemir, kaymakamlık olarak gereken desteği vereceklerini bildirdi.

Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer de programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yarışmaya katılanların sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını anlatan Mermer, "Küçük bir ilçeyiz ama böyle ilgi bizleri memnun ediyor, çok güzel şeyler yaşıyoruz. Bu işe belediye olarak elimizden gelen, bizden talep edilen her türlü desteği verdik. Yeter ki ilçemiz gündeme gelsin. Geleneksel hale gelmesinden memnun oluruz. Yaklaşık 2 bin misafir geldi, misafirhaneler ve otellerimiz doldu. Buna vesile olmak hoş bir şey, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Uluslararası köpek hakemi ve yarışma koordinatörü Ozan Belkıs da yarışmanın Sivas’ta ilk olduğunu vurgulayarak, yoğun katılım gerçekleştiğini aktardı.

Emeği geçenlere ve ev sahipliği yapan ilçe yöneticilerine teşekkürlerini ileten Belkıs, "200'ün üzerinde köpek, kendi yaş gurubunda, kendi cinsiyetinde yarışacak. Adı yarışma ama bizim burada asıl yaptığımız şey oldukça önemli bilimsel bir çalışma. Irkın en iyi şekilde, en doğru şekilde gelişimini devam ettirmek için doğru köpeklerin ön plana çıkmasını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Değerlendirmelerin ırk standartlarına göre yapıldığını kaydeden Belkıs, bu konuda derneklerinin geniş çaplı çalışma yaptığını belirtti.

Yarışmada, bebek erkek kategorisinde İsmail Tavşanoğlu'na ait "Boz" Serdal Bahar'a ait dişi "Eda" yetişkin erkek kategorisinde Ümit Taşdelen'e ait "Bozo" yetişkin dişi kategorisinde yine Ümit Taşdelen'e ait "Zehir" veteran kategorisinde Cahit Akgün'e ait "Lion" isimli köpekler birinci seçildi.

Dereceye giren köpeklere mama, sahiplerine ise kupa verildi.