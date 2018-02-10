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Sivas´ta bir şüphelinin ayakkabısı ve araç içerisine gizlenmiş esrar çıktı

Sivas´ta, polis ekiplerinin bir araçta yaptığı arama sonucunda şüphelinin ayakkabısı ve araç içerisine gizlenmiş 110 gram esrar ele geçirildi.

  • DHA
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Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı çalışma kapsamında Ağrı´dan Sivas´a uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir aracı durduruldu. Araç içerisindeki S.Ü. (35) isimli şahsın ayakkabısı içerisinde sakladığı 50 gram ve aracında 60 gram olmak üzere toplam 110 gram toz esrar ele geçirildi. S.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SUŞEHRİ'NDE 3 TUTUKLAMA

Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 ay süreyle yürüttüğü teknik takip sonucu 9 adrese baskın yapıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan E.A., H.T. ve T.S. isimli 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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