Sivas'ta birlikte kaçtığı kadının yakınlarından gizlenmek için çarşaf giyinmiş

Sivas'ta polisin şüphe üzerine durdurduğu iki çarşaflı kişiden biri erkek çıktı. Yapılan incelemede, şüpheli Emrah B.'nin, birlikte kaçtığı sevgilisini yakınlarından korumak ve gizlenmek için çarşaf giydiği belirlendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle'de, Danişment Ortaokulu yakınlarında bir parkta meydana geldi. Okul çevresinde ve parkta gezinen iki çarşaflı kişiyi gören çevredekiler, birinin erkek olabileceği şüphesiyle durumu polise haber verdi.

ÜZERİNDEN SİLAH VE BIÇAK ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çarşaflılardan birinin erkek olduğu ortaya çıktı. Elazığ'dan Sivas'a birlikte kaçarak geldiği belirlenen Emrah B. (43) ile sevgilisi Hasret K. (40) gözaltına alındı. Emrah B. ilk ifadesinde, birlikte kaçtığı Hasret K.'yi yakınlarından korumak ve gizlenmek amacıyla kendisinin de çarşaf giydiğini söyledi. Şüphelilerin üzerinde birer tabanca ve bıçak çıktı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yeni Mahalle Muhtarı Halis Güneş, çarşaflı çifti sabah mahallede gördüğünü, birinin uzun diğerinin kısa olduğunu görünce, erkek olabileceğinden şüphelendiğini, daha sonra ise polislerin gelip aldığını söyledi.