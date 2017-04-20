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Sivas'ta "ByLock"çu iş adamlarına operasyon

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 iş adamı gözaltına alındı.

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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında iş adamlarına yönelik yürütülen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla Sivas Ticaret ve Sanayi Odası üyesi 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 8 iş adamını gözaltına aldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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