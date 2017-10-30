Sivas'ta FETÖ opeasyonunda 2 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 astsubay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 üsteğmen ve 1 öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 12 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.