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Sivas'ta köprüden devrilen tırın yanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde köprüden devrilen tırın alev alması sonucu, araçta sıkışan sürücü yanarak can verdi.

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İran uyruklu Mohammad Rahımıan (64) yönetimindeki 99 D 829 plakalı demir yüklü tır, D-100 karayolu Yemişli Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyerleri kırarak dere yatağına devrildi. Devrilmenin etkesiyle alev alan tıra Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından tırda sıkışan sürücü Rahımıan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Rahımıan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Rahımıan'ın gibi tır şoförü olan ve arkasından bir başka tırla gelen kardeşi Alı Rahımıan ise bir süre cep telefonu ile arayıp ulaşamadığı abisinin kaza yaptığı görünce sinir krizi geçirdi.

Abisinin öldüğünü öğrenen Rahımıan gözyaşlarına hakim olamadı.

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