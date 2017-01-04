Sivas'ta otomobil devrildi: 7 yaralı
Sivas'ın Gürün ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
- AA
Y.A. (17) idaresindeki 44 DN 724 plakalı otomobil, ilçe merkezi Yassıcatepe Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet Görügel (15), Orhan Saraç, (17), Nurullah Toprak (17), Furkan Aslan (17), Erdal (17) ve Berkay Köse (13) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Y.A, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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