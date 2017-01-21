Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sivas’ta polis bir gecede 20 aracı trafikten men etti

Asayiş ve trafik uygulamasında, 20'ye yakın araç trafikten men edilirken haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli de yakalandı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
x

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 50 polisle kent meydanında şok uygulama yaptı. Çevik kuvvet polisleri ve asayiş ekiplerinin de katıldığı uygulamada, yüzlerce araçta arama yapılarak plakaları denetlendi. Sürücülerin ise ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi.

Ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara ise 427 lira para cezası uygulandı. Kimlik kontrollerinin de yapıldığı uygulamada arama kararı bulunan 2 şüpheli de yakalandı. Ayrıca tescil belgesi ve trafik sigortası bulunmayan ile teknik şartlara aykırı olan 20’ye yakın araç trafikten men edildi.

Uygulama hakkında bilgi veren Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, "Bu akşam yaptığımız uygulama şok uygulama, bunu zaman zaman yapıyoruz. Şok uygulamayı ne zaman, nerede, hangi saatlerde yapacağımıza daha önceden karar vermiyoruz. Doğaçlama yapıyoruz. Bu akşamki yaptığımız şok uygulamada 50’ye yakın polis var. Biz bu uygulamayı sistemli olarak özellikle kavşaklarda yapıyoruz. Araçlarla kolaylıkla kavşağa giriyor ancak çıkarken mutlaka polis engeline takılıyorlar. Bu akşam 1 saat içinde 15-20 aracı trafikten men ettik. Aranması bulunan 2 kişiyi yakaladık. Uygulamalarımız bundan sonrada zaman zaman şehrin muhtelif yerlerinde devam edecek” dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
8 yaşında ilkokulu bitirdi

8 yaşında ilkokulu bitirdi

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

İtalya'da öğrenci otobüsü alevler içide kaldı

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

Amazon'da yaşayan kabilenin inanılmaz avlanma teknikleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA