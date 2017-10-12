Konsolosluk ile FETÖ imamları arasındaki kirli bağ ortaya çıktı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Adalet Bakanlığı aracılığıyla ABD Adalet Bakanlığı’na MİT TIR’larının durdurulması olayını organize eden FETÖ’nün 2 sivil imamının ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile yaptıkları telefon konuşmalarının mahiyetini, adı geçen kişilerin, hangi gerekçe ile Başkonsolosluk ve Büyükelçilikteki hangi görevlilerle görüşme yaptıklarını sorduğu ortaya çıktı. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın geçtiği habere göre, soruşturma kapsamında daha önce bu soruyu yazılı olarak ABD Büyükelçliği’ne sorup cevap alamayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kez Ad alet Bakanlığı aracılığıyla ABD Adalet Bakanlığı’na soruyu gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 7 Eylül 2017’de gönderdiği o yazıya ulaşıldı.

İŞTE O YAZI:

ABD Adalet Bakanlığı’na hitaben yazılan yazıda, Milli İstihbarat Teşiklatı’na ait yardım tırlarının 1 Ocak 2014’te Hatay Kırıkhan’da, 19 Ocak 2014’te ise Adana Ceyhan’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne sivil ve asker şahıslar tarafından durdurularak arandığı belirtiliyor. Yazıda bu operasyonun, devlet sırrı kapsamındaki yardım faaliyetinin deşifre edilmesi eylemi kapsamında örgüt yöneticilerinin talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin askerlerini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapıldığının altı çiziliyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na gönderilen yazının 2.bölümünde, MİT TIR’ları operasyonunu organize ettiği belirtilen sivil FETÖ imamlarından rolünden bahsedilerek şu ifadeler kullanılıyor:

FETÖ’NÜN SİVİL İMAMLARININ ROLÜ

“FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırdığı ve olayların gerçekleştiği tarih aralığında Hatay ve Osmaniye illerinde görev yapan astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki Jandarma personeli örgüt mensuplarından sorumlu “Öğretmen” statüsünde örgüt yöneticisinin Bayram Andaç olduğu, yine aynı olay kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızdırdığı ve Ankara ilinde görev yapan subay rütbesindeki Jandarma personeli örgüt mensuplarından sorumlu “Müdür Yardımcısı” statüsündeki Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Yabancılar Daire Başkanı olarak görev yapan Muharem Gözüküçük olduğu tespit edilmiştir”

TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Yazıda, FETÖ’cü sivil imamların TCK kapsamında işledikleri idda edilen suçlara yer verildikten sonra ise bu kişilerin ABD Büyükelçliği ve Başkonsolukları ile yaptıkları telefon görüşmeleri, tarih ve zaman olarak şu şekilde sıralandı:

*Bayram Andaç’ın 05301573879 numaralı hattı ile

-20 Ocak 2104 saat 11:02’de Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayarak 48 saniyelik görüşme yaptığı

-20 Ocak 2014 saat 15:21’de Ankara Büyükelçliği’na ait 312 4555555 numaralı hattı arayarak 46 saniyelik görüşme yaptığı

-20 Ocak 2014 saat 15:22’de İstanbul ABD Başkonsolosluğu’na ait 212 3359000 numaralı hattı arayarak 36 saniyelik bir görüşme yaptığı

-24 Ocak 2014 saat 09:04’te Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayarak 102 saniyelik görüşme yaptığı

-21 Şubat 2014 saat 16:21’de Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayarak 101 saniyelik görüşme yaptığı

*Muharrem Gözüküçük’ün 5056270467 numaralı hattı ile

-6 Mart 2014 saat 11:48’de Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayarak 155 saniyelik görüşme yaptığı

-6 Mart 2014 saat 11:51’de Ankara Büyükelçiliği’ne ait 312 4555555 numaralı hattı arayarak 33 saniyelik görüşme yaptığı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Türkiye Adalet Bakanlığı üzerinden ABD Adalet Bakanlığı’na gönderilen yazının son kısmında ise ABD makamlarından istenen yardım talebinde şunlar istendi:

“Söz konusu telefon numaralarından belirtilen tarih ve saatlerde,

a-Hangi gerekçe ile Ankara Büyükelçiliğiniz ve İstanbul Başkonsolosluğu’nuzun arandığını

b-Hangi görevlilerle görüşme yapıldığının

c-Görüşmenin mahiyetinin

Yazı, Adli Yardımlaşma talebinin dayanağı olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve ABD arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım anlaşması gösterildi.

YANIT GELMEDİ

Türkiye Adalet Bakanlığı üzerinden ABD Adalet BakanlığI’na 7 Eylül 2017’de gönderilen bu yazıya da henüz yanıt gelmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce de MİT TIR’ları ile ilgili iddianame hazırlanmadan önce ABD Büyükelçiliği’ne bu soruları sormuş ancak yanıt alamamıştı. 15 Temmuz darbe girişimde Hava Kuvvetleri imamı olduğu tespit edilen Adil Öksüz’ünde ABD Başkonsolosluğu ile telefon görüşmeleri tespit edilmiş, ABD Başkonsolosluğu Adil Öksüz’ün vizesinin iptal edildiğinin bildirilmesi için kendisinin aranadığı şeklinde yanıt vermişti.

“TALİMATI BİZZAT GÜLEN VERDİ”

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin hazırlanan 5.iddianamede, eylemi gerçekleştiren jandarma görevlilerinin “imam”larına vurgu yapılarak, tespit edilen “sivil imam”lardan en önemlisinin, FETÖ’nün Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye bölgelerindeki, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da dahil bütün jandarma görevlilerinden sorumlu olan “Halil” kod adlı Hamza Ali Ece olduğuna işaret edilen iddianamede, eylemin diğer “imam”lar Bayram Andaç, Muharrem Gözüküçük, Mehmet Cevher Koyuncu ve Abdulkadir Akçay aracılığıyla da yürütüldüğü anlatıldı.

İddianamede, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden olan ve başka FETÖ dosyasından tutuklu bulunan örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki bir kişinin tanıklığına başvurulduğu, bu tanığın, “MİT tırlarının durdurulması talimatını, Pensilvanya’da yüz yüze görüştüğüm Fetullah Gülen bizzat verdi. Gülen, her türlü çalışmanın yapılması, tırların durdurularak görüntülerinin kayda alınması ve çarşaf çarşaf yayınlatılması talimatını verdi.” şeklinde beyanda bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, MİT’e ait tırların durdurulmasında aktif görev alan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticilerinden ‘Ertuğrul kod adlı Bayram Andaç’ın, tırların durdurulmasının hemen ardından ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunu arayarak görüşmeler yapmasının şüpheli bulunduğu belirtildi.