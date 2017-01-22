Şizofreni hastası intihar etti
Denizli'de, şizofreni tedavisi gören 59 yaşındaki Adnan Dürbin, evinde çok sayıda hap içerek yaşamına son verdi.
- DHA
Adnan Dürbin'den haber alamayınca meraklanan yakınları, bugün saat 15.30 sıralarında Saraylar Mahallesi 358 Sokak'taki evine gitti. Kendilerindeki anahtarla eve giren yakınları, Dürbin'in cansız bedeniyle karşılaşıp, durumu polise bildirdi. Yanındaki kutulardan çok sayıda ilaç içerek intihar ettiği anlaşılan Dürbin'in ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dürbin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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