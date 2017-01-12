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Sobaya dökülen tiner hastanelik etti

Kastamonu'da sobaya dökülen tinerin parlaması sonucu bir lise öğrencisi hastanelik oldu.

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Kastamonu'da sobaya dökülen tinerin parlaması sonucu alevler içinde kalan lise öğrencisi Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meslek lisesi son sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Faruk T., bir mobilyacı atölyesinde staj yaparken ısınmak için yaktıkları sobaya tiner dökülmesi sonucu alevler içinde kaldı. Yanarak yaralanan ve Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Faruk T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık servisine sevk edildi.

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