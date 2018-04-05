SOCAR'ın Yönetiminden Sonra PETKİM'in Net Karı 9.2 Kat Arttı

Abdullayev, şirketin Aliağa'da gerçekleştirilen projeleri ve Eylül 2018'de faaliyete girecek STAR Petrol Rafineri fabrikasını inceledi.

Abdullayev, yaptığı açıklamada, "PETKİM" üretim süreci, tedarik zinciri ve diğer alanlarda geçen yıl yapılan optimizasyon tedbirleri sonucunda yaklaşık 50 milyon dolar tasarruf ettiklerini vurgulayarak, "PETKİM, SOCAR yönetimine geçtikten sonra 2008'den 2017 yılı sonuna kadar şirketinin net karı 9.2 kat, şirketin hisselerinin değeri 8.7 kat artmıştır. PETKİM'LE sinerji oluşturacak STAR NEZ'in de inşaat işlerinin yüzde 99'u tamamlandı" dedi.

"İLK ÜRÜN SATIŞI EYLÜL'DE...YILLIK 4.8 MİLYON TON DİZEL, 1.6 MİLYON TON UÇAK YAKITI, 1.6 MİLYON TON NAFTA VE SIVI DOĞAL GAZ ÜRETİLECEK"

Bu yılın Eylül ayında fabrikanın ilk ürününün satışına, Aralık'ta ise kabulüne başlayacaklarını vurgulayan Abdullayev, "Şu an fabrikanın üretim kapasitesi 10 milyon ton öngörülüyor. STAR Nez fabrikasında yıllık 4.8 milyon ton dizel, 1.6 milyon ton uçak yakıtı, 1.6 milyon ton nafta ve sıvı doğal gaz, HRON, kök petrol ve kükürt gibi temel ürünler üretilecek" ifadelerine yer verdi.

Fabrika ürünlerinin büyük bir kısmının PETKİM tesislerinde ham madde olarak kullanılacağını vurgulayan Abdullayev, bu durum tasarrufu da beraberinde getireceğini kaydetti.

Fabrika ürünlerinin büyük kısmının Türkiye iç piyasasına diğer kısmı ise ihraç etmeyi öngördüklerini vurgulayan Abdullayev, rafinerinin Türkiye istihdamına da önemli katkılar sunacağını kaydetti.

"3 FABRİKA MÜJDESİ"

PETKİM'in değer zincirinin gelişimi amacıyla yapılan STAR petrol rafineri SOCAR`ın yeni stratejik kalkınma planında önemli bir proje olarak şirketin üretim ve kimya varlıklarının dağılımına önemli katkılar sağlayacağını vurgulaşarak "SOCAR bu sene kimya endüstrisi alanında 3 fabrika daha açmayı planladığını vurgulayarak, "Azerbaycan'da açılacak "SOCAR Polymer" ve "SOCAR Karbamid" fabrikaları ülkede SOCAR`ın diger tesisleriyle entegre edilecek. Türkiye'de yapılacak STAR projesi de "Petkim"le entegre edilecek" diye konuştu.