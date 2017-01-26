Sokak köpeklerine sopayla dayak kamerada
Maltepe'de sokak köpeklerini sopayla döven bir iþ yeri sahibi, hayvan sever bir kadýn tarafýndan saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyaya yüklenmesiyle büyük tepki gösteren hayvan severler, iþ yeri sahibi hakkýnda þikayette bulundu.
- ÝHA
Maltepe Baþýbüyük'te bulunan bir mobilya dükkanýnýn sahibi C.D., iddiaya göre dükkanýna giren sokak köpeklerini sopayla dövdü. O anlar, bir hayvan sever tarafýndan cep telefonu kamerasýyla kaydedildi. Görüntülerde C. D. elindeki sopayla dükkanýn önündeki iki köpeðe vuruyor. Sopa darbesiyle inleyen köpekler, dükkanýn önünde kaçýyor. Görüntülerde hayvan sever kadýnýn dayakçý iþ yeri sahibine tepkisi de yer alýyor. Ýþ yeri sahibine baðýran kadýn, onu mahkemeye vereceðini söylüyor. Dayakçý zanlý ise, hiçbir þey olmamýþ gibi dükkandan uzaklaþýyor.
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