Sokak köpeklerine sopayla dayak kamerada

Maltepe Baþýbüyük'te bulunan bir mobilya dükkanýnýn sahibi C.D., iddiaya göre dükkanýna giren sokak köpeklerini sopayla dövdü. O anlar, bir hayvan sever tarafýndan cep telefonu kamerasýyla kaydedildi. Görüntülerde C. D. elindeki sopayla dükkanýn önündeki iki köpeðe vuruyor. Sopa darbesiyle inleyen köpekler, dükkanýn önünde kaçýyor. Görüntülerde hayvan sever kadýnýn dayakçý iþ yeri sahibine tepkisi de yer alýyor. Ýþ yeri sahibine baðýran kadýn, onu mahkemeye vereceðini söylüyor. Dayakçý zanlý ise, hiçbir þey olmamýþ gibi dükkandan uzaklaþýyor.