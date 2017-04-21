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SOLOTÜRK'ten beğeni toplayan paylaşım!

Resmi twitter hesabından, kanserli çocuklar için hazırladıkları özel videoyu paylaşan SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi izleyenlerden tam not aldı.

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Hepsi birer mucize!Kanserle mücadele eden çocuklarımıza bu hastalığı yenmenin imkansız olmadığını göstermek istedik. #kanserdeğilbizgüçlüyüz  

 

 

 

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