Soma'da maden şehitleri unutulmadı
Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki faciada hayatını kaybeden 301 madenciden 39'unun mezarlarının bulunduğu Soma Maden Şehitliği, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğradı.
Soma Maden Şehitliği'ni arife günü sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başlayan vatandaşlar, mezarları tek tek dolaştı.
Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden vatandaşlar, diğer ziyaretçilere çikolata ve şeker ikram etti.
Şehitliği bayram nedeniyle hem şehit yakınları hem de diğer vatandaşlar ziyaret etti.
Duygusal anlar yaşayan ziyaretçilerden bazıları mezar üstlerine buğday serpti, bazıları çiçek bıraktı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.