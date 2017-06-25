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Soma'da maden şehitleri unutulmadı

Manisa'nın Soma İlçesi'ndeki faciada hayatını kaybeden 301 madenciden 39'unun mezarlarının bulunduğu Soma Maden Şehitliği, Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretçi akınına uğradı.

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Soma Maden Şehitliği'ni arife günü sabah erken saatlerden itibaren ziyaret etmeye başlayan vatandaşlar, mezarları tek tek dolaştı.

Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden vatandaşlar, diğer ziyaretçilere çikolata ve şeker ikram etti.

Şehitliği bayram nedeniyle hem şehit yakınları hem de diğer vatandaşlar ziyaret etti.

Duygusal anlar yaşayan ziyaretçilerden bazıları mezar üstlerine buğday serpti, bazıları çiçek bıraktı.

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