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Son dakika ABD vize açıklaması ABD vizeleri iptal mi?

Son dakika ABD Büyükelçilik vize açıklaması gündeme bomba gibi düşerken, ABD vizeleri iptal mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. Son dakika ABD açıklaması sonrası ABD vize başvuruları nasıl yapılacak? Türkiye’deki ABD diplomatik misyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki tüm ABD misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alındı.

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ABD vizeleri iptal mi, ABD vize başvuruları durduruldu mu? Son dakika ABD büyükelçilik açıklaması gündemi sarstı. Türkiye’deki ABD diplomatik misyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki tüm ABD misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alındı. Peki bu ne anlama geliyor? Türkiye’den yapılan ABD vize başvuruları süresiz durduruldu.

SON DAKİKA ABD BÜYÜKELÇİLİK AÇIKLAMASI

Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD Hükümeti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD Misyonu’nun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, Büyükelçiliğimiz ve Konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye’deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır.

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