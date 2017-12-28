Son dakika: Adana’da patlama karakol yakınında patlama meydana geldi

Son dakika Adana patlama gelişmesi Adana’da patlama meydana geldi. Adana’da merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir polis karakolunun yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Şehrin birçok kesiminden duyulan ve vatandaşları korkutan bu patlamanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adana patlama gelişmesi son dakika olarak ajanslara düştü. Adana’daki patlamanın detayları da belli olmaya başladı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Hürriyet Polis Karakolu’nun yakınında saat 19.10 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen ve kentin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama, korku ve endişe yarattı.

Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SES BOMBASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi'nin karşısında meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Maskeli bir kişinin sokağa girdikten kısa süre sonra patlamanın olduğu saptandı. Polis merkezinin karşısında bulunan sokak üzerindeki elektrik direğinin altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yaralananın olmadığı, çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldıği belirtildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ: HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Patlamının hemen ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti. Özel Harekat ekibinin çevrede güvenlik sağladığı bölgede olay yeri incele ekibi de geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyet Müdürü Yıldız, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, "Şu an için herşey kontrol altında. Patlama ses pombasından meydana geldi. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor" dedi.