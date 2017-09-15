Son dakika Bedelli askerlik açıklaması 2017 Bedelli askerlik çıkacak mı?

Erdoğan’dan son dakika bedelli askerlik açıklaması geldi. Bedelli askerlik çıkacak mı sorusuna yanıt aranıyordu. Sosyal medyada başlatılan bedelli askerlik kampanyalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmadı ve katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ordunun şu anda asker açığı olduğundan bahsetti ve “bedelli askerlik gündemimizde yok” dedi.

SON DAKİKA BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Erdoğan: Bedelli askerlik gündemimizde yok. Geçmişimizde bu yoktu. Son zamanlarda bu artış kaydediyor. Temenni ederiz ki bunlar gündemden yavaş yavaş düşer ve herkes o şerefli giysiyi giymek suretiyle yola devam eder.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ DEFA ÇIKTI?

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 10 kez çeşitli nedenlerle bedelli askerlik çıkarıldı. 12 Eylül 1980 darbesinden bu yana 35 senede dört kez bedelli askerlik çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290, 2011 yılında 70 bin kişi olmak üzere toplam 195 bin 834 kişi yararlandı. En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı. Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Öncelikle Bedelli Askerlik; zorunlu askerlik hizmetini, devletin bedelli askerlik yapılmasına karar vereceği dönemde belirlediği ücretin ödenmesi koşuluyla askerlik hizmetinin yapılmış sayılması anlamına gelir. Bedelli askerliğe başvurabilmek için dönemsel olarak değişmekle birlikte, çeşitli yaş ve ücret şartları getirilir. Aslında yurtdışında, yasaların koyduğu alt sınır süresince yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için her zaman mevcut olan bedelli askerlik hizmeti, Türkiye içinde yaşayan asker adayları için de bu dönemlerde devreye alınır. Bedelli askerlik uygulaması, genellikle ordunun ve devletin maddi kaynak sağlaması ve bireylerin mevcut işlerini kaybetmemesini sağlamak için yapılır.