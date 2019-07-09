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Son dakika!.. Düğmeye basıldı: Dev FETÖ operasyonu başlatıldı

Gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de de FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında 17 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam ediyor.
 
İZMİR'DE FETÖ OPERASYONU
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 
KOCAELİ MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON FETÖ OPERASYONU
 
Kocaeli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında 17 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
 
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 5’i aktif görevde 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 6 astsubay ve 8 eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa’da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. 7 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlar devam ediyor.

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