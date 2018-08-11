Son iki günde hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu Türk Silahlı Kuvvetlerince bugün Şırnak kırsalında silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatıyla son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.