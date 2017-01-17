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Soruşturmayı Türkiye-ABD birlikte yapacak

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağının Kırgızistan'da bir yerleşim yerine düşmesi ve 37 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmayı yürüten heyete, Türkiye ve ABD’den de temsilcilerin katılacağı belirtildi.

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Devletler Topluluğu'ndaki uçak kazaları ile ilgili soruşturmaları yürüten Devletlerarası Havacılık Komitesi’nin resmi sitesinde yapılan açıklamada, teknik heyet çalışmalarına uçağın tescillinin bulunduğu ve işletildiği Türkiye’den temsilcilerin yanı sıra, uçak ve motorlarının tasarım ile üretimini yapan ABD'den de temsilcilerin katılacağı kaydedildi.

Hong Kong'tan havalanan ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'teki Manas Havaalanı yakınlarında düşmüş, kazada aralarında dört mürettebatın da olduğu 37 kişi hayatını kaybetmişti.
 

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