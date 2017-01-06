Sosyal medya mağdurundan suç duyurusu

Ortaköy'deki terör saldırısının faili olduğu iddiasıyla sosyal medyada fotoğrafları yayımlanan Ramazan İshan'ın avukatı Mustafa Serdar Akdoğan, müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunan ve iftira atanların cezalandırılması amacıyla suç duyurusunda bulundu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakırköy Adalet Sarayına giden Akdoğan, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Dilekçede, sosyal medyada, yılbaşı gecesi yaşanan Ortaköy'deki terör saldırısının faili olarak Ramazan İshan'ın gösterildiği belirtildi.

Ramazan İshan'ın olayla hiçbir ilgisi bulunmadığı vurgulanan dilekçede, İshan'ın, durumdan haberdar olduktan sonra kendi isteğiyle Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezine giderek ifade verdiği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden de herhangi bir soruşturmaya konu durumunun olup olmadığının araştırıldığı kaydedildi.

İshan'ın, Kazakistan'da ayakkabı ve terlik imalatıyla iştigal ettiği, Türkiye'de de ticari faaliyetlerini gerek sektörüyle ilgili fuarlar gerekse diğer ticaret kollarıyla yürüttüğü anlatılan dilekçede, "Ramazan İshan, Türkiye'de vergi mükellefidir. Hiçbir şekilde teyit edilmemiş, kaynağı belirlenmemiş, bundan 3-4 sene öncesine ait pasaport kontrolü esnasında çekilmiş fotoğrafları kullanılarak İshan, tam anlamıyla mağdur edilmiştir." denildi.

Güvenlik kamera görüntülerinin, adli makamlardan izin alınmadan basın yayın organlarında kullanılmasının açık bir suistimalin ve hukuka aykırılığın göstergesi olduğu aktarılan dilekçede, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Havalimanı giriş-çıkış görüntülerinin ilgili basın organlarınca ne şekilde ele geçirildiği de ayrıca hukuki bir sorundur. Ülkemizde yaşanan menfur olaylar esnasında topluma mal olması dolayısıyla toplumda sosyal bir görev üstlenmiş kişiler, toplumu oluşturan bireyleri yanlış bilgi ve belgelerle olumsuz yönlendirerek, toplumdaki huzurun da kaçmasına sebebiyet vermektedirler. Müvekkilimin fotoğraflarının kim tarafından ne şekilde ele geçirildiğinin tespit edilmesi de hukuki bir zorunluluktur. 3-4 yıl öncesine ait görüntülerin hangi amaçla kamuoyuna lanse edildiği, 1 Ocak'ta yaşanan silahlı saldırıya ilişkin olayın saptırılmak istendiği tarafımızca müşahede edilmektedir."

Dilekçede, sosyal medyada Ramazan İshan'ı saldırının faili olarak gösterenler hakkında "basın yoluyla kişilik haklarına saldırı" ve "iftira" suçlarından soruşturma açılması istendi.

Avukat Mustafa Serdar Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müvekkilimin kişilik haklarına saldırıda bulunup, sorumsuz şekilde kendisine iftira atanlar ve bunun toplumda yayılmasını sağlayanlar aleyhine manevi tazminat davaları açacağız." dedi.