Sosyal medya yakın korumanın bu hareketini konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine konan tozu alan yakın koruma sosyal medyayı salladı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet ediyor. O sırada arkasında bulunan yakın koruması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerindeki toz zerreciğini alıyor. Korumanın bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. bazı vatandaşlar videoya "Reis seni üzerine toz konmasına dahi izin vermeyen arkandaki koruma polisinden bile çok seviyoruz.." şeklinde yorum yaptı.
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