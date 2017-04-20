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Sosyal medyada provokasyon yapan 7 kişiye gözaltı

Halk oylamasının ardından sosyal medya aracılığıyla vatandaşları sokak olaylarına karışmaları için provoke ettikleri iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

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Halk oylamasının ardından sosyal medya aracılığıyla vatandaşları sokağa çıkmaları için provokasyon yaptıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, pazar günü yapılan referandumun ardından sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine hakaret ettikleri, toplumu provoke edip sokağa çıkmaları yönünde çağrıda bulundukları iddia edilen 20 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 kişi gözaltına alınırken, 13 kişinin arandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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