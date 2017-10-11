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Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret mahiyetinde paylaşımlarda bulundukları ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanına hakaret mahiyetinde paylaşımlar yapan ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
 
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüte ait kitaplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 
 

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