Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanına hakaret mahiyetinde paylaşımlar yapan ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüte ait kitaplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.