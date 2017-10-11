Sosyal medyada terör propagandasına 4 tutuklama
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret mahiyetinde paylaşımlarda bulundukları ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
- AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Cumhurbaşkanına hakaret mahiyetinde paylaşımlar yapan ve terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüte ait kitaplar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.