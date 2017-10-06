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Sözcü iddianamesi kabul edildi

Sözcü Gazetesi'nin 4 çalışanı hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay ve 3 çalışan hakkında hazırlanan 73 sayfalık iddianame kabul edildi.
 
İLK DURUŞMA 7 KASIM'DA
 
Sabah'ın geçtiği habere göre, Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren tarafından hazırlanan iddianame İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan inceleme sonucu bugün kabul edildi. Davanın ilk duruşması 7 Kasım'da başlayacak.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetenin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, muhabir Bekir Gökmen Ulu ve gazetenin muhasebe müdürü Yonca Yücekaleli hakkında hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında çeşitli cezalar istenmişti.

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