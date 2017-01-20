Sözleşmeli astsubaylar and içti
'Sözleşmeli Astsubay öğrencileri and içme töreni Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin İncekteki yerleşkesinde gerçekleştirildi.
- AA
"Sözleşmeli Astsubay öğrencileri and içme töreni Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin İncekteki yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı.
Tören sonunda askerler aileleriyle bir araya geldi.
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