Star Gazetesi yazarları Şanlıurfa'ya geliyor
Milli İradenin Sesi Star Gazetesi Yazarları ‘’Zeytin DalI Harekâtı ve Bölgeye Etkisini’’ konuşmak üzere Şanlıurfa’ya geliyor.
Star Şehir Buluşmaları Şanlıurfa programı 27 Mart Salı günü saat 15:00’de Hilton Garden Inn Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek.
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Gazeteci Yazar Ahmet Kekeç, Gazeteci Yazar Sibel Eraslan, Gazeteci Yazar Resul Tosun ve Gazeteci Yazar Ersoy Dede’nin konuşmacı olarak katılacağı Star Şehir Buluşmaları Şanlıurfa programının açılışı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından yapılacak.
27 Mart Salı günü saat 15:00’de Hilton Garden Inn Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek Star Şehir Buluşması’na büyük bir ilgi bekleniyor.
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