Star yazarları dev derbiyi değerlendirdi

Kağıt üzerindeki ve sahadaki gerçek / ZİYA ŞENGÜL

ZOR bir derbi, her iki takımı ve futbolseverleri bekliyor. Şöyle bir baktığımızda kağıt üzerinde ibre Galatasaray’dan yana. Tribünler ağzına kadar dolacak. Galatasaray’ın son haftalardaki form grafiği, yüksek tempolu oyun isteği, kendi seyircisinin desteğini de arkasına alarak mücadele edecek olması maçın favorisi olarak onları öne çıkartıyor. Kağıt üzerindeki görüntü bu. Ama bir de sahadaki gerçek var. Fenerbahçe takım olarak böylesi derbileri iyi oynuyor ve kazanmayı da çok seviyor. Aykut’un iddialı mesajları futbolcularını morallendirebilir.

“Derbi büyücüsü” F.Bahçe’den kork / ALİ SAMİ ALKIŞ