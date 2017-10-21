Star yazarları dev derbiyi değerlendirdi
Star Gazetesi spor yazarları, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi şu sözlerle değerlendirdi!
Kağıt üzerindeki ve sahadaki gerçek / ZİYA ŞENGÜL
ZOR bir derbi, her iki takımı ve futbolseverleri bekliyor. Şöyle bir baktığımızda kağıt üzerinde ibre Galatasaray’dan yana. Tribünler ağzına kadar dolacak. Galatasaray’ın son haftalardaki form grafiği, yüksek tempolu oyun isteği, kendi seyircisinin desteğini de arkasına alarak mücadele edecek olması maçın favorisi olarak onları öne çıkartıyor. Kağıt üzerindeki görüntü bu. Ama bir de sahadaki gerçek var. Fenerbahçe takım olarak böylesi derbileri iyi oynuyor ve kazanmayı da çok seviyor. Aykut’un iddialı mesajları futbolcularını morallendirebilir.
“Derbi büyücüsü” F.Bahçe’den kork / ALİ SAMİ ALKIŞ
ARTIK büyük maçları değerlendirirken, “Derbilerin favorisi olmaz” sözünü güncelleyip; “Söz konusu F.Bahçe ise, durum belli” noktasına getirmek gerekiyor. F.Bahçe zor günününde de olsa, lig sıralamasında ortalara da inse; her koşulda kazanan taraf olmayı bir şekilde başarıyor. Geçen derbi yanılıp “Banko Beşiktaş” demiştim, F.Bahçe’den ağzımın payını aldım.Bu defa yaş tahtaya basmam... G.Saray lider de olsa, herkesten iyi oynasa da; F.Bahçe’nin derbi büyüsüne kapılmak zorundayım. İstatistiklere sadık kalıp, en azından “F.Bahçe yenilmez” diyorum.
Galatasaray önde Fener kazanır! / MEHMET DEMİRKOL
DERBİDE skor tahmini yapmak imkansız. Galatasaray’ın iyi bir orta sahası ve presli oyunu var. Tolga oynarsa Fenerbahçe için zor bir maç olur. Galatasaray’ın harika bir orta sahası, pres gücü var. İyi bir pres oyunları var. Oyun olarak Fenerbahçe’nin önündeler. Seyirci avantajı var. O yüzden Fenerbahçe kazanabilir. Derbi böyle bir şey. Top oyunda 50 dakika kalırsa Galatasaray öne geçer. Eğer maç Gomis ile Fenerbahçe savunma hattı arasında geçerse Galatasaray kazanır. Çünkü Fener savunması driplinglere karşı çok açık veriyor.
Öfkesine yenik düşen kaybeder / LEVENT TÜZEMEN
DERBİDE kazanmanın şifresi: Sakinlik. Öfkesine yenik düşen, karşılaşmayı gerilime sokmak isteyen taraf kaybeder. Galatasaray son dönemlerde ilk kez bir Fenerbahçe derbisine 8 puan önde çıkıyor. Bu futbolcularda ciddi bir özgüven yaratır. Fenerbahçe kaybettiğinde hem eleştirilecek hem de rakibiyle arasında ciddi bir puan farkı oluşacak. Oyun anlamında Fenerbahçe’nin zihniyeti derbiye yön verecek. İki taraf da riske girmeyip “ne şiş yansın, ne kebap” diye düşünürse keyifsiz, temposuz bir derbi izleriz.
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