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Star yazdı, Çağan bebek iyileşti

İzmir’de bir sene önce kalbindeki iki damarı doğuştan ters olan ve 8 aylık ömrüne 2 anjiyo operasyonu ile bir açık kalp ameliyatı sığdıran Çağan Kutay bebek, sağlığına kavuştu.

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Osman ve Melike Seçen çiftinin 8 Kasım 2016’da ikinci çocukları Çağan Kutay, dünyaya geldi. Doğumdan 13 saat sonra Çağan Kutay’ın doktoru bebeğin ten renginden şüphelendi. Bebeğin morarmaya başladığı fark edilince yapılan kontrollerde, Çağan Kutay’ın kalp hastası olduğu ortaya çıktı. Bebeğin kalbindeki iki ana damarın ters olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alınan Çağan Kutay’a henüz 3 günlükken anjiyo, 9 günlükken ise açık kalp ameliyatı yapıldı ve ters damarlar düzeltildi. Ardından 3 ay sonra ise akciğere kirli kan taşıyan toplardamarda darlık olduğu ortaya çıktı. 

YAPAY DAMAR TAKILDI

Ameliyatın özel hastanede yapılabildiğini öğrenen Seçen Ailesi gerekli 30 bin lira için hayırseverlerden yardım istedi. Gerekli paranın toplanması üzerine hastaneye yatırılan Çağan Kutay Prof. Mehmet Salih Bilal tarafından kalbinden ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren sevimli bebek kalbine takılan yapay damarlarla sağlığına kavuştu.  Haberin Star gazetesinde çıkması üzerine hayırseverlerin kendilerine 30 bin lira bağışta bulunduğunu söyleyen anne Melike Seçen “Oğlum sağlığına kavuştu. Oğlumun ve bizim yüzümüz gülüyor” diyerek yardımseverlere teşekkür etti. 

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