Starbucks ABD'deki tüm mağazalarını bir günlüğüne kapacak

Starbucks, 29 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra, 8 bin mağazadaki yaklaşık 175 bin Starbucks çalışanı ve şirket ofisinde çalışanlarını ırkçı önyargıya karşı eğitimden geçirecek.

Philadelphia mağazalarından birinde iki siyah adamın tutuklanmasının ardından ülke genelinde büyük baskı altında olan ve protesto gösterilerine maruz kalan Starbuacks'ın CEO'su Kevin Johnson haftasonu gerçekleşen tutuklamalarla ilgili özür diledi.

Olay nedeniyle Philadelphia'ya giden Johnson, tutuklanan kişilerle yüz yüze de görüşerek özür dilemek istediğini bildirdi.

Firmanın kurucusu ve Başkanı Howard Schultz da bölgeye giderek firmanın bölgedeki ekibiyle görüşürken, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: