Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur istifa etti

Sudan basınında yer alan haberlere göre, Ghandur, hafta başında Devlet Başkanı el Beşir'e istifasını sundu.

İbrahim Ghandur'un istifasının Ömer el-Beşir tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Ghandur, bir dönem Sudan'ın Juba Büyükelçisi ve Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.