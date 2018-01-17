Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur istifa etti

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur'un istifasını kabul etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sudan basınında yer alan haberlere göre, Ghandur, hafta başında Devlet Başkanı el Beşir'e istifasını sundu.

İbrahim Ghandur'un istifasının Ömer el-Beşir tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Ghandur, bir dönem Sudan'ın Juba Büyükelçisi ve Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Minik kız, Cumhurbaşkanını göremeyince gözyaşına boğuldu

Minik kız, Cumhurbaşkanını göremeyince gözyaşına boğuldu

Kanalizasyon kazısından çıkan şey paha biçilmez

Kanalizasyon kazısından çıkan şey paha biçilmez

Kedisine sarılarak evinin yanışını izledi

Kedisine sarılarak evinin yanışını izledi

4500 yıllık oyuncak bulundu

4500 yıllık oyuncak bulundu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA