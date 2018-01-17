Sudan Dışişleri Bakanı Ghandur istifa etti
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Dışişleri Bakanı İbrahim Ghandur'un istifasını kabul etti.
- AA
Sudan basınında yer alan haberlere göre, Ghandur, hafta başında Devlet Başkanı el Beşir'e istifasını sundu.
İbrahim Ghandur'un istifasının Ömer el-Beşir tarafından kabul edildiği kaydedildi.
Ghandur, bir dönem Sudan'ın Juba Büyükelçisi ve Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.
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