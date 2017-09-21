Sudan’daki Maarif Okulları yüzde yüz doluluk oranına ulaştı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TMV Afrika Bölge Koordinatörü Adem Koç ve Vakfın Eğitim - Öğretim Uzmanı Abdullah Yılmaz Sudan’da FETÖ’den devralınan ve 2 ay önce eğitime başlayan Maarif Okullarını ziyaret etti.

Heyet, eğitimin başladığı anaokulu, ilkokul ve lise düzeyindeki okulları gezerek, TMV Sudan Koordinatörü Ömer Alçep’ten bilgi aldı. İyileştirme ve gözlemleme ziyaretleri için Sudan’da bulunan Demirli ve beraberindeki heyet, öğrenci, öğretmen, öğrenci aileleri ve yöneticilerle görüştü.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı’na gösterdikleri ilgiden ötürü Sudan devletine teşekkür eden Demirli, Türkiye’de yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı günlerde, Türkiye adına Sudan’da eğitim yapan okulları ziyaret etmenin önemli olduğunu söyledi.

Demirli, Sudan’daki TMV okullarında Hartum ve Nyala şehirlerinde bin 315 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek “Okullarımızda Türklerin yanı sıra Suriyeli, Mısırlı, Filistinli, Iraklı, Yemenli, Ürdünlü başta olmak üzere birçok milletten öğrencilerimiz eğitim görüyor. Bir araya gelerek onları dinlemek istedik. Görüşmelerimizde öğrencilerimizin memnuniyet sözleri bizi çok sevindirdi." dedi.

Hedeflerine hızlı adımlarla ilerlediklerini söyleyen Demirli, şunları kaydetti:

"Sudan’daki okullarımız, kısa zamanda uluslararası okullarla yarışacak seviyeye gelecek ve ülkenin en iyi okulu konumunda olacak. Sadece iki ayda oluşan memnuniyeti daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız. Velilerle yaptığımız değerlendirme toplantıları da oldukça verimli geçti. Öğrenciler gibi ailelerin de Türkiye Maarif Vakfı farkını ifade etmeleri bizleri mutlu etti. Yeni dönem kayıtlarıyla birlikte okulumuzdaki doluluk oranı yüzde yüze ulaşmış durumda, şimdi kalite geliştirme ve kapasite artırma çalışmalarına başlamış durumdayız.”

“Sudan’ın En İyi Okulunda Eğitim Alıyorum”

Okuldan ve öğretmenlerinden memnun olduğunu söyleyen Yemenli öğrenci Abdurrahman Muhammed, çok temiz ve nezih bir ortamda eğitim görmenin kendisini ve ailesini memnun ettiğini vurguladı.

Lise öğrencisi Mısırlı Sucüd Adil Kemal de “Okulumu çok seviyorum. Sudan’ın en iyi okulunda eğitimime devam ediyorum. Bu yüzden kendimi farklı ve şanslı hissediyorum. Bizim geleceğimiz için çalışan öğretmenlerimizin çabalarını boşa çıkartmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Sudan'da eğitime başlayan Maarif Okulları’nda, fiziksel doluluk oranlarının yüzde yüze yaklaştığını dile getiren Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, Sudan’daki yatırımların devam edeceğini belirtti.