Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin karara bağlanan davada, daha önce duruşmaya "Hero" yazılı tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 25,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda görülen davanın 13 Temmuz'daki duruşmasına "Hero" yazılı tişörtle gelen ve mahkeme heyetinin uyarısına rağmen tişörtü çıkartmak istemeyen Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibinden eski astsubay Güçlü, davada en çok ceza alan sanıklar arasında yer aldı.

Güçlü'ye "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl ve "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay hapis cezası verildi.

"Terör örgütü propagandası"ndan yargılanacak

Sanık Güçlü ve tişörtü cezaevine gönderdiği belirlenen ablası Bahar Güçlü hakkında "terör örgütü propagandası" yapmak suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Güçlü kardeşler için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası, suç basın yoluyla işlendiği için cezanın yarı oranında artırılması isteniyor.

İddianamede, "Soruşturmaya konu olan tişörtün özel üretilmiş nitelikte bulunmadığını belirtseler de sanık Gökhan Güçlü'nün Cumhurbaşkanına yönelik suikast teşebbüsü eyleminin sanıklarından olduğu, duruşmaların şehit yakınları ve katılanların yanı sıra ulusal ve uluslararası basın tarafından yoğun şekilde takip edildiği, duruşma sürecinde yaşanan herhangi bir olağan dışı olayın haber niteliği taşıdığı, gerek basın organları gerekse de sosyal medya kullanıcıları tarafından derhal haberleştirilerek kamuoyunun takdirine sunulduğu, dolayısıyla bu ortamın sanıkların kamuoyuna mesaj göndermesine ve algı yaratmasına imkan yarattığı bir gerçek olup, şüphelilerin böyle bir halin varlığından haberdar olamadıklarını düşünmek mümkün değildir." ifadelerine yer verilmişti.

Sanığın, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimini övme ve özendirmeye, eylem dolayısıyla mağdur olan Türk milletini rencide etmeye, örgüt mensuplarına ise moral vermeye elverişli davranışta bulunduğu vurgulanan iddianamede, Bahar Güçlü'nün de suçta kullanılan eşyayı temin suretiyle silahlı terör örgütü propagandası yapma suçundan yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu için hakkında kamu davası açılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Güçlü'nün "Hero" yazılı tişörtle duruşmaya gelmesiyle ilgili açılan idari soruşturma kapsamında, Muğla E Tipi Cezaevi İkinci Müdürü ve bir idare memuru ile 3 infaz koruma memuru açığa alınmıştı.