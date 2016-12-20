Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'FETÖ abisi'ne gözaltı
Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast soruşturmasında saldırganın polis okulundaki FETÖ İmamı Süleyman Ergen gözaltına alındı.
- MUAMMER BAŞKAN- STAR
Ruys Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast düzenleyen polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın 'örgütsel imamı İzmir'de gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet başsavcılığı Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikastİ ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında suikasti düzenleyen polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Rüştü Ünsal Polis Meslek Okulunudaki 'örgütsel imamı Süleyman Ergen Terörle mücadele şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Suikasti gerçekleştiren polis Mevlüt Mert Altıntaş, Rüştü Ünsal polis okulunda okurken terör örgütü FETÖ/PDY'nin polis okulu imamı olan Süleyman Ergen ile sürekli görüşüyordu. sözde imam ergen Altıntaş'ında bulunduğu polis okulu öğrencilerini örgütün evlerine ve değişik yerlerde düzenlenen toplantılara götürüyordu.
Gözaltına alınan ve polis okulu öğrencilerinin imamı olduğu belirlenen Süleyman Ergen'in kardeşi Mustafa Ergen'in de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir Mali Şube ekiplerince önceki gün gözaltına alınmıştı, sorgusu devam ediyor.
Süleyman ve Mustafa Ergen'in ağabeyleri Ali Ergen ise geçtiğimiz aylarda yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mali şube ekiplerince gözaltına alınmış, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
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