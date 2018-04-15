Sular ne zaman gelecek İSKİ su kesintisi İstanbul’da hangi ilçelere su verilmeyecek? İSKİ’den gelen son açıklamaya göre suların ne zaman geleceği merak konusu oldu. Alınan son bilgiye göre 20 saatlık su kesintisi yaşanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat su kesintisi yaşanacağını belirtti. 20 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şöyle: Güngören: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı. Esenler: Fatih ve Tuna Mahalleleri; Bakırköy: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım,Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri. Bahçelievler: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri Bağcılar: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri."

İstanbulda 20 saatlik su kesintisi

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şöyle:

Güngören: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı

Esenler: Fatih ve Tuna Mahalleleri

Bakırköy: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım,Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Bahçelievler: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme,

Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri

Bağcılar: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri."

İSKİ ALO 185 Çağrı Merkezi ile;

- Fatura Sorgulama

- Fatura Ödeme

- Arıza / Şikayet

- Su Kesintisi Öğrenme

- Tarife Ücretleri Öğrenme

- T.C. Kimlik No Güncelleme gibi konularda kısa sürede hizmet alabilirsiniz.

Ayrıca Alo 185 servisine ALO 153 İBB Beyaz Masa hattı aracılığı ile de ulaşılabilmektedir.

İdari Yapı

2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ’de Büyükşehir Belediye Meclisi İdarenin Genel Kurulu’nu oluşturur. İSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı’nın teklifiyle İçişleri Bakanı’nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, İdarenin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni de yürütür. Yönetim Kurulu’nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı’ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

İSKİ, idari yapılanma olarak 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 19 Daire Başkanlığı ve 96 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 3 bin 863 işçi, 2 bin 617 memur olmak üzere toplam 6 bin 480 personel görev yapmaktadır.

İdarenin gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.

İSKİ’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyenler, İSKİ ile sözleşme yaparak su veya atıksu abonesi olurlar. Su tüketimleri mekanik veya kartlı sayaçlarla belirlenir. Sözleşmeler tüketici grubuna göre ev, işyeri, genel ve katma bütçeli kurumlar, sanayi ve şantiye, belediyelere toplu su, köy ev ve köy işyeri olarak ayrılır.