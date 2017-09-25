Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 ölü
Sultanbeyli'de sahibi olduğu iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Hikmetyar Caddesi'nde iş yeri bulunan Savaş C, hareket halindeki bir araçtan silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş C, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumu öğrenerek olay yerine gelen Savaş C'nin yakınları sinir krizi geçirdi.
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.