Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli Hikmetyar Caddesi'nde iş yeri bulunan Savaş C, hareket halindeki bir araçtan silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş C, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu öğrenerek olay yerine gelen Savaş C'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.