Süper Lig 2018 Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Başakşehir kalan maçları

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunda son haftalara girildi. Ligin bitimine çok az bir süre kala şampiyonluk adayı takımların taraftarları ligin fikstürünü araştırıyor. Şampiyonluk yarışında 4 takım birden bulunuyor ve heyecan dorukta. Galatasaray’ın kalan maçları, Beşiktaş’ın kalan maçları, Fenerbahçe’nin kalan maçları ve Başakşehir’in kalan maçları futbol severler tarafından araştırılıyor. Şampiyonluk düğümünü çözecek maçlardan bir tanesi de Galatasaray – Beşiktaş derbisi olacak. Spor Toto Süper Lig’de 30.hafta öncesi Galatasaray 1 puan farkla liderlik koltuğunda oturuyordu.

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Tüm maçlarını kazanması halinde, rakiplerinin puan kaybını beklemeden şampiyon olacak sarı kırmızılı ekibin önünde zorlu bir fikstür bulunuyor. Galatasaray’ın önündeki ilk zorlu engel Aytemiz Alanyaspor deplasmanı olacak. Küme düşme hattında bulunan Alanyaspor’un mutlak galibiyete ihtiyacı olması bu maçı zorlaştıran faktörler arasında.

Zorlu Alanya deplasmanından sonra şampiyonluk düğümünü çözebilecek kritik maç oynanacak. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk edecek. İki takımın da mutlak 3 puana ihtiyacı olacağı karşılaşma nefesleri kesecek.

Derbi haftasından sonra Galatasaray önce Akhisar deplasmanında sahaya çıkacak. Ardından yeni Malatyaspor’u konuk edecek sarı kırmızılı ekip sezonu Göztepe deplasmanında kapatacak.

30. Hafta: Aytemiz Alanyaspor – Galatasaray

31. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş

32. Hafta: Akhisarspor – Galatasaray

33. Hafta: Galatasaray – Yeni Malatyaspor

34. Hafta: Göztepe – Galatasaray

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası’nda olaylı Fenerbahçe derbisi yarıda kalan siyah beyazlı ekipte gözler lige çevrildi. 29 maçta 59 puan toplayan Beşiktaş, haftaya üçüncü sırada girmişti. Beşiktaş’ın puan eşitliğinde Başakşehir’den ikili averajla geride olması, siyah beyazlı ekibin rakip takımların puan kaybını beklemesi anlamına geliyor.

Beşiktaş şampiyonluk macerasındaki son virajda ilk olarak sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Ardından Galatasaray deplasmanına gidecek siyah beyazlı ekip için bu maç çok büyük öneme sahip. Beşiktaş’ın bu maçta alacağı bir mağlubiyet şampiyonluk yarışında geriye düşmek anlamına gelecek.

Derbiden sonra sahasında Kayserispor’u ağırlayacak Şenol Güneş’in öğrencileri, küme düşme hattında bulunan zorlu Osmanlıspor deplasmanında da 3 puan arayacak. Beşiktaş’ın son maçı ise sahasında Sivasspor ile olacak.

30. Hafta: Beşiktaş – Yeni Malatya

31. Hafta: Galatasaray – Beşiktaş

32. Hafta: Beşiktaş - Kayserispor

33. Hafta: Osmanlıspor - Beşiktaş

34. Hafta: Beşiktaş – Sivasspor

BAŞAKŞEHİR’İN KALAN MAÇLARI

Şampiyonluk için bir diğer iddialı takım ise Medipol Başakşehir. Ligin 30.haftasında sahasında Kayserispor’u konuk eden Başakşehir rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Başakşehir’in önünde birbirinden zorlu karşılaşmalar bulunuyor. Ligde kalma mücadelesi veren Osmanlıspor deplasmanında 3 puan arayacak Başakşehir ardından Sivasspor’u konuk edecek. Ardından Antalyaspor deplasmanına gidecek Medipol Başakşehir’in ligdeki son randevusu sahasında Kasımpaşa ile.

31. Hafta: Osmanlıspor - Başakşehir

32. Hafta: Başakşehir - Sivasspor

33. Hafta: Antalyaspor - Başakşehir

34. Hafta: Başakşehir – Kasımpaşa

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

Şampiyonluk yarışında puan olarak en dezavantajlı konumda bulunan sarı lacivertli ekip, rakiplerine nazaran daha kolay bir fikstüre sahip olmanın avantajını kullanmaya çalışacak. Sahasında Antalyaspor’u ağırlayarak son viraja girecek Fenerbahçe ardından Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkacak.

Kadıköy’deki Bursaspor randevusunun ardından haftalar sonra İstanbul dışına çıkacak sarı lacivertli ekip, küme düşen Karabükspor deplasmanında 3 puan arayacak. Fenerbahçe’nin son maçı ise Aykut Kocaman’ın eski teknik direktörlüğünü yaptığı Konyaspor karşısında Kadıköy’de olacak.

30. Hafta: Fenerbahçe - Antalyaspor

31. Hafta: Kasımpaşa - Fenerbahçe

32. Hafta: Fenerbahçe - Bursaspor

33. Hafta: Karabükspor - Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe - Konyaspor