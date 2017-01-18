Suriye rejimi Halep ve İdlib'de sivil yerleşim yerlerini bombaladı
Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Halep ve İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 8 sivilin öldüğü, 15'inin yaralandığı bildirildi.
- AA
Suriye ordusuna ait savaş uçakları Halep ve İdlib'i bombaladı. Saldırıda 8 sivilin öldüğü, 15'inin yaralandığı bildirildi.
İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden Ömer Ulvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısında bulunan İdlib kent merkezindeki yerleşim yerlerini bombaladığını söyledi.
8 METRELİK ÇUKUR
Saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin yaralandığını aktaran Ulvan, "Rejim, İdlib'deki yerleşim yerlerini tahrip gücü yüksek bombalarla vurdu. Saldırı bölgesinde 7-8 metre derinliğinde çukurlar oluştu. Yaralılar sivil savunma ekiplerince kentteki sahra hastanelerine taşındı." dedi.
Öte yandan Halep'teki sivil savunma yetkililerinden Necip Ensari de rejime ait savaş uçaklarının Halep'in batısında muhaliflerin kontrolünde bulunan Kefr Halep beldesini hedef aldığını belirtti. Ensari, bombardımanda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını ifade etti.
30 ARALIK'TA ATEŞKES
Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak rejim güçleri ve destekçisi terörist gruplar bazı bölgelerde ateşkesi ihlal ediyor.
Ateşkes ihlalleri, Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi, Dera ve İdlib illeriyle Halep'in batı ve güney kırsalında yoğunlaşıyor.
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